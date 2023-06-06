В Мариуполе 'забавовнило': взрывы слышали в порту 'Азовстали', над городом виднеется черный дым. Фото

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области днем 6 июня прогремели мощные взрывы. Предварительно, российских захватчиков в порту легендарного комбината "Азовсталь" посетила очередная "бавовна".

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После взрывов над городом взвился черный дым. Об этом сообщил советник главы Мариупольского горсовета Петр Андрющенко. Он также опубликовал фото последствий взрывов.

По словам Андрющенко, взрыв был такой силы, что его слышали жители всех районов города.

"Мариуполь. Взрыв. Громко во всех районах города. Детали впоследствии", – отметил он.

Российские оккупанты, как всегда, поспешили заявить о якобы работе систем противовоздушной обороны.

"Уже версии по ПВО и суперзвук самолета" не заходят. Даже откровенные ждуны с уровнем тревожности на максимуме не верят", – добавил советник мэра.

Он уточнил, что взрывы были в районе "Азовстали", в частности в порту.

Стоит отметить, что в результате мощной "бавовны", которая произошла 28 мая в Юрьевке под Мариуполем, оккупанты потеряли танки Т-72 и теперь стягивают им на замену старые Т-62. Также захватчики свозят в регион дополнительные "Буки" для усиления своей ПВО.

Захватчики несколько дней разгребали завалы. Удар по скоплению врага мог быть нанесен ракетами Storm Shadow, считает Андрющенко.