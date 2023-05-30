Третий день разгребают завалы: россияне до сих пор не пришли в себя после 'бавовны' под Мариуполем. Фото и видео

Российские оккупанты третий день разгребают завалы после "бавовны", посетившей район временно оккупированного Мариуполя. Россияне до сих пор не пришли в себя после взрывов в Юрьевке.

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Вероятно, удар по скоплению захватчиков был нанесен с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow. Соответствующее видео опубликовал советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Юрьевка. ОК Ялта". Место "ожесточенной любви" к россиянам. Последствия. Красивое. У кого еще остались сомнения в 100 погибших оккупантах?" – отметил он.

Стоит отметить, что и Юрьевка находится в 45 км от временно захваченного Мариуполя. В результате удара, который произошел 28 мая, ликвидированы 100 оккупантов и ранены еще 400.

Для эвакуации россиян с места прилета и вывоза тел скорых оказался недостаточно, поэтому пришлось задействовать также "Уралы" и "Камазы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 мая в районе железнодорожного вокзала во временно оккупированном Мариуполе раздалось по меньшей мере три взрыва. Местные жители сообщали о работе российского ПВО со стороны Никольского;

– 26 мая раздался взрыв в районе комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Над городом поднялся большой столб дыма.

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