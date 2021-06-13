В Мариуполе ярко отметили годовщину освобождения города от 'ДНР'. Фото

В воскресенье, 13 июня, в Мариуполе состоялся марш украинских сил в честь седьмой годовщины освобождения города от боевиков, так званой, "ДНР". Мероприятие было организовано Штабом обороны Приазовья и полком "Азов".

Участники несли флаги Украины и баннеры с надписями в поддержку полка "Азов", который вместе с военнослужащими ВСУ провел ряд спецопераций 13 июня 2014 года в Мариуполе. Об этом пишет Mariupol.tv (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, марш направлялся по проспекту Мира к мариупольскому театру. После прохода парадных колонн на Театральной площади состоялось награждение военнослужащих. С 18:00 до 20:00 для горожан выступят четыре духовые оркестры.

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Отметим, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в седьмую годовщину освобождения Мариуполя Донецкой области от пророссийских боевиков вспомнил события 2014 года. Он привел текст публикации, которую написал на утро после ожесточенных боев за город.

Также в сети вспомнили об исторических кадрах освобождения города Мариуполя от российских захватчиков 13 июня 2014 года.

Ранее OBOZREVATEL писал, как украинцы освобождали Мариуполь, а "сливший" оккупантов сбежал в "ДНР".