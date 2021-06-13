Аваков эмоционально поздравил украинцев с 7-й годовщиной освобождения Мариуполя

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в седьмую годовщину освобождения Мариуполя Донецкой области от пророссийских боевиков вспомнил события 2014 года. Он привел текст публикации, которую написал на утро после ожесточенных боев за город.

Свои воспоминания глава МВД опубликовал в Facebook. Впервые, по словам Авакова, этот текст был написан 13 июня 2014 года после того, как наши бойцы водрузили желто-голубой Флаг над зданием Мариупольского городского совета.

"Операция началась в 4.50 утра. Проходит по плану. Успешно. Все ключевые опорные пункты террористов на это время взяты под контроль. Подбит брдм, уничтожены снайперские точки террористов. Потери со стороны террористов высоки. С нашей стороны потерь нет – двое бойцов ранены. Операция продолжается", – написал министр.

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Он привел хронику знаковых шагов в операции по освобождению населенного пункта, отметив, что она заняла менее суток.

"Горжусь нашими действиями тогда, горжусь и говорю спасибо каждому, кто приложил свои силы тогда! Помню все, не легенды и россказни, а всю правду.. от пулемётов "Утёс" без станин, которые достали для обстрела бетонных ограждений врага на Греческой.. до переброски смельчаков Азовцев в кедах и с десятком броников на всех - утвердили с командирами схему штурма и взаимодействия в кабинете за столом - по чашке кофе - и вперёд - на единственном летающем тогда самолёте Нацгвардии", — заключил Аваков пост семилетней давности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня в ходе вражеских обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский боец. Он получил ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.