В Мариуполе парень сжег украинский флаг, но вскоре ему пришлось извиниться. Фото и видео

В Мариуполе Донецкой области парень демонстративно сжег украинский флаг и похвастался своим поступком в сети. В тот же день он извинился за содеянное.

Фото он опубликовал в своем Instagram-аккаунте "xyli_gan_2203", однако сейчас страница пользователя с таким ником недоступна. Пост собрал по меньшей мере пять комментариев, один из которых звучал как "ты прямо огонь".

Спустя некоторое время молодой человек записал видео с извинениями. Ролик опубликовали в Telegram-канале "Катарсис" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Он попросил прощения у тех, кого он обидел публикацией поста и заявил, что "все осознал".

"Такого больше не повторится, извиняюсь еще раз, кого обидел", – сказал парень.

Добавим, что согласно статье 338 УК Украины, такие действия являются надругательством над государственным символом. За это предусмотрено наказание в виде штрафа, ареста на срок до шести месяцев либо же до трех лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве уроженец Херсона надругался над украинским флагом. Личность мужчины установили, стало известно, что ему грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

школьница под псевдонимом MAIDIE в соцсети Тik Tok сказала, что терпеть не может читать книги на украинском языке, так как они "ломают ей мозг". Остальные книги, вероятно русскоязычные, она якобы читает с радостью.