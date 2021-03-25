Коронавирус атаковал детей: медики рассказали об осложнениях даже после выздоровления

В Украине наряду с увеличением количества новых случаев коронавирусной инфекции в сутки продолжает расти численность пациентов, нуждающихся в госпитализации. Не только среди взрослых, но и среди детей. Инфицированные от новорожденных до 18- летних все больше нуждаются в помощи.

В течение последних месяцев у маленьких пациентов медики чаще фиксировали протекание болезни с осложнениями даже после выздоровления. Среди начальных проявлений инфицирования COVID-19 могут быть признаки общей интоксикации (слабость и повышенная температура), дисфункция желудочно-кишечного тракта и нарушение работы органов дыхания.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Врачи отмечают, что довольно часто коронавирус имеет симптомы, которые похожи на обычный сезонный грипп, поэтому не всегда могут обнаружить его вовремя.

"Сейчас микс сезонного гриппа и COVID-19. Дети в отличие от взрослых преимущественно являются так называемыми скрытыми пациентами, поэтому у них часто обнаруживают эту инфекцию случайно. Сначала появляется насморк или гайморит, тестируем и обнаруживаем коронавирус. У взрослых более выразительная клиническая картина" – пояснил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный.

Такое "поведение" инфекции способствует более быстрому ее распространению, а новые мутации COVID-19 стали дополнительным катализатором.

"Резервуар" коронавируса – дети. Научно доказано, что они, в основном, переносят эту инфекцию легче взрослых. Британский штамм на каком-то этапе сократил инкубационный период, поэтому количество больных так выросло", – сказала заместитель директора по лечебной работе Киевской городской детской клинической больницы №1.

О том, что третья волна коронавируса продолжает атаковать детей, свидетельствует статистика. С начала марта в Украине официально зафиксировали более 248 тысяч случаев инфицирования, из них почти 13 тысяч – дети. Это чуть более 5% от общего количества.

В одном из медучреждений Киева, куда госпитализируют детей с коронавирусом, загруженность уже на уровне 65%, из них большинство – пациенты дошкольного возраста. Такой показатель медики считают серьезным.

"В стационар мы берем детей средней и тяжелой степени. На сегодняшний день нам увеличили количество койко-мест для госпитализации до 100, из них 6 – в отделении интенсивной терапии. В нашем заведении сейчас 65% занятых коек, 4 ребенка в отделении интенсивной терапии. Все кислородозависимые, но нет интубированных, то есть они без аппаратного дыхания (без использования аппаратов ИВЛ. – Ред.). Примерно 50% госпитализированных – дети дошкольного возраста, среди них много малышей до 1 года", – сообщила директор "Киевской городской детской клинической инфекционной больницы" Татьяна Каминская.

Доктор медицинских наук также отметила, если ребенок становится вялым, у него нет желания идти на прогулку, наблюдается затрудненное дыхание, которое можно определить по раздуванию "крыльев" носа, это может быть тревожным звоночком. И медлить не стоит, учитывая темпы распространения инфекции. Уже есть случаи госпитализации детей вместе с родителями.

"Были случаи, когда коронавирусную инфекцию обнаруживают и у ребенка, и у кого-то из родителей. У нас есть договор с Национальной службой здоровья, предусматривающий так называемый ковидный пакет, который позволяет лечить взрослых и детей одновременно", – добавила медик.

Заболевание коронавирусом у детей сопровождается:

общей интоксикацией,

высокой температурой (выше 38 градусов),

слабостью организма,

отсутствием аппетита.

Кроме того, осложнения могут возникать не только при течении болезни, но и после выздоровления.

"У пациентов выраженное заболевание органов дыхания – это вирусные пневмонии. Дети поступают с повышенным уровнем сахара в крови. Участились случаи поражения желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы, а также, как и у взрослых, так называемое астеническое состояние. Среди осложнений еще есть поражение мышечной системы сердца, развитие так называемых миокардитов. Они могут возникать через несколько недель и даже месяцев после перенесенного заболевания", – пояснила Каминская.

На Закарпатье в первые недели марта нагрузка в медучреждении для детей с коронавирусом была примерно на уровне 60%. В этот период область оказалась в "красной" зоне. Сейчас можно говорить о стабилизации ситуации среди маленьких пациентов.

"На Закарпатье третья волна началась после новогодних праздников. Было в целом увеличение количества пациентов с COVID-19, в том числе и с тяжелым течением болезни, среди детей наблюдалась такая же тенденция. Сейчас в областной детской больнице – 15 пациентов с COVID-19. Госпитализируют больных средних и тяжелых состояний. Занято 25-30% коечного фонда на 60 мест, их раньше было 40", – отметил OBOZREVATEL директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный.

Здесь пока каждый третий пациент дошкольного возраста, а остальные – дети 10-17 лет. Пшеничный не исключает, что карантинные ограничения могли стать одним из факторов снижения госпитализаций среди детей.

"Школьники сейчас находятся на дистанционном обучении. Это могло повлиять на динамику распространения вируса. Но дети все равно гуляют на улице, хотя пока нет возможности посещать места питания и досуга. Поэтому это могло помочь удержать ситуацию под контролем", – сказал директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА.

"Закарпатская область по сравнению с другими регионами чуть раньше зашла в такое пике увеличения количества больных коронавирусом. Когда в большинстве регионов уровень заболеваемости был 20-30%, то у нас уже достигал 50-70%, и даже 90%. Соответственно, я надеюсь, что, возможно, мы пик уже прошли, но помним, что впереди пасхальные праздники. Многие жители нашего региона будут возвращаться из-за границы, поэтому не исключаем изменения ситуации. Надеемся на осознанность граждан", – добавил Пшеничный.

Медики отмечают, что родителям стоит следить за состоянием здоровья ребенка и следовать рекомендациям специалистов:

не посещать места скопления людей;

использовать средства индивидуальной защиты как в помещении, так и на улице;

соблюдать нормы личной гигиены;

обеспечить сбалансированное питание ребенка.

"Для детей уже есть маски соответствующего размера. Не снимать маски даже в лифте, а, учитывая, что Киев уже в красной зоне, носить их теперь и на улице. Не касаться руками глаз, это один из источников инфицирования. Обрабатывать ребенку руки влажной салфеткой, ведь спиртовыми растворами часто нельзя. Замечу еще, что пациентов, которые питаются неправильно, гораздо труднее лечить. Можно проверять сатурацию пульсоксиметром, если показатель ниже 95, то надо обратиться к врачу", – подытожила директор "Киевской городской детской клинической инфекционной больницы".