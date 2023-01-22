В Мариуполе оккупанты снесли более 50 многоэтажек, на очереди еще 1000. Видео

Российские оккупанты в разрушенном ими Мариуполе снесли уже более 50 поврежденных обстрелами многоэтажек. Захватчики планируют демонтировать еще около 1000 многоквартирных домов.

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Об этом сообщает Мариупольский городской совет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Враг не просто уничтожает дома, а превращает их в бетонные братские могилы.

В части зданий, которые решили снести оккупанты, до сих пор остаются тела мирных жителей, погибших во время блокады и непрерывных обстрелов Мариуполя. Однако россиян это не останавливает, они сносят здания, в которых лежат останки мариупольцев, пытаясь скрыть свои военные преступления.

Сейчас оккупанты приступили к демонтажу дома по адресу улица Троицкая, 44. Людей по традиции просто поставили перед фактом, ведь россиян не волнует, где будут жить жители этой многоэтажки.

"Людей ставят перед фактом сноса, не давая нормально переехать. Люди вынуждены самостоятельно решать этот вопрос, чтобы не остаться на улице. Так выглядит "асвабаждение", – рассказали в горсовете.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские военные преступники продолжают стирать с лица земли временно оккупированный Мариуполь. В центре города враг сносит один многоэтажный дом в день.

– Оккупанты и коллаборанты превратили Мариуполь в сплошное гетто. Школы превратились в руины, а люди на холоде стоят в очередях за "подачками".

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