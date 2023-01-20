Школы превратились в руины, а люди на холоде стоят за "подачками": в сети показали, что оккупанты сделали с Мариуполем. Видео
Российские захватчики и их приспешники превратили временно оккупированный Мариуполь в сплошное гетто. Школы превратились в руины, а люди на холоде стоят за "подачками".
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также опубликовал соответствующие видео (чтобы их посмотреть, досскролльте страницу до конца).
"Мариупольские школы. Превращенные в руину. Пожалуй, именно школы лучше всего демонстрируют то, что города нет. Приморский район. Пустыня Черемушки. Слободка. Здесь была жизнь. Полно детей. Теперь - ничего кроме руины", – отметил Андрющенко.
Он добавил, что оккупанты довели местных жителей до рабства. Еще недавно счастливые жители украинского Мариуполя вообразить не могли, что будут на холоде стоять в очереди за горячей едой.
"Так выглядит доведение до рабства. Еще год назад эти люди представить себя не могли в очередях за тарелкой каши на холоде, а теперь искренне благодарят оккупантов за подачку. Тем самым людям, которые сделали это с ними", – отметил советник мэра Мариуполя.
Напомним, российские военные преступники продолжают стирать с лица земли временно оккупированный Мариуполь. В центре города враг сносит один многоэтажный дом в день.
Ранее российский пропагандист Семен Пегов признал, что армия РФ намеренно превращает украинские города в руины. В частности, речь шла о Мариуполе, который оккупанты своими обстрелами буквально стерли с лица земли.
Как сообщал OBOZREVATEL, движение сопротивления "Желтая лента" начало акцию общественного сопротивления во временно оккупированном Мариуполе. В городе на домах, заборах и других заметных местах появились первые символы сопротивления – желтая лента и буква Y.
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