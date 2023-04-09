В Мариуполе оккупанты повредили 90% всех школ, восемь разрушены полностью – горсовет

Российская оккупационная армия разрушила и повредила в Мариуполе Донецкой области все, до чего смогла дотянуться. Например, по предварительным данным, захватчики повредили во время непрерывных обстрелов 90% всех школ города – это 54 учебных заведения.

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19 школ в Мариуполе в результате действий оккупантов имеют критические повреждения. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Еще восемь местных школ, по данным горсовета, разрушены россиянами до основания.

В частности, речь идет о школе №30 в Кальмиусском районе. Это учебное заведение военные РФ решили уничтожить окончательно, поэтому теперь на его месте остались лишь пустырь и груды камней.

В то же время школа №32 в Приморском районе города в большинстве своем устояла под вражеским огнем, однако здание теперь стоит разбитое, без окон, дети там больше не учатся.

"Это и есть настоящий "русский мир". Украсть чужое будущее, чтобы кровью навязать свое", – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру временно оккупированного Мариуполя. Недавно армия РФ разрушила библиотеку и оставила циничные надписи.

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