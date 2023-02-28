Вот она – настоящая российская культура: в Мариуполе оккупанты уничтожили библиотеку и оставили циничные надписи. Видео

Российские оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру временно оккупированного Мариуполя. Недавно путинская армия разрушила библиотеку и оставила циничные надписи.

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Это и есть подлинное лицо русской культуры. Об этом сообщил Мариупольский городской совет, который также опубликовал соответствующее видео.

"Вот настоящее отношение оккупантов к культуре и образованию. Так выглядит библиотека в одном из колледжей Мариуполя и главный корпус Мариупольского государственного университета", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в украинском Мариуполе работали над развитием образования. В частности, в последнее время в городе реконструировали школы, увеличивали количество вузов. В целом, власть строила город новых возможностей для молодежи.

А оккупантам будущее не интересно, потому что их идеал – прошлое и советские цепи. Все разрушенные ими образовательные учреждения никто даже не планирует восстанавливать.

"Россиянам не нужно качественное образование в городе. Ведь для них, мариупольцы - это чернорабочие, которые не должны критически мыслить. Именно поэтому они выбрасывают книги и разрушают школы. Всю сущность "русского мира" оккупанты сами же выразили надписью в библиотеке – "Кто читает, тот л@х". Больше не нужно ничего и добавлять", – подчеркнули в горсовете.

Следует отметить, что российские военные преступники уничтожили 80% жилищного фонда временно оккупированного Мариуполя. Теперь путинские террористы устраивают показуху с якобы оказанием "помощи" жителям города.

Ранее Мариупольский городской совет показал кадры когда-то главной локации украинского туризма во временно оккупированном россиянами городе. Железнодорожный вокзал, через который ежедневно в гости и обратно домой проезжали сотни жителей, сегодня превращен в настоящее пристанище привидений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе местные жители вынуждены выстаивать многочасовые очереди на морозе, чтобы получить теплую еду.

На въезде в оккупированный Мариуполь захватчики разместили блокпосты со снайперскими точками. Так, захватчики пытаются усилить контроль за въездом и выездом из города.