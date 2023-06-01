В мае энергетики ДТЭК вернули свет для почти 400 тысяч семей

За май энергетики вернули свет 384 тысячи семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

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Об этом рассказали в ДТЭК.

В энергокомпании сообщили, что больше всего от его атак врага страдали области, приближенные к линии фронта. Всего за май специалисты операторов системы распределения возобновили работу электросетей для 361 тысяч семей на Донетчине и почти 17 тысяч семей Днепропетровщины.

Также из-за атаки дронов в Одесской области энергетикам приходилось возобновлять электроснабжение для более 6 тысяч домохозяйств.

"Наша задача – максимально, насколько возможно в условиях регулярных обстрелов, обеспечить жителей и критическую инфраструктуру светом. За более чем год полномасштабной войны мы вернули свет уже более 7 миллионам семей на Киевщине, Одесщине, Днепропетровщине, Донецкой и столице. Большинство из них – уже десятки раз оставались без света из-за атак врага", – отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Напомним, в апреле энергетики ДТЭК возобновили поставки света для 206 тысяч семей Донбасса и Днепропетровщины.