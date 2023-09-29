'В любую погоду, дождь, снег, солнце': в Ровно дети продают собственные изделия ради помощи ВСУ. Видео

В Ровно пять девочек продают собственноручно созданные украшения и нарисованные картины, чтобы собрать деньги на монокуляр ночного видения для украинских защитников. Отец одной из них – Дмитрий Мацнев, вместе с собратьями из 102 бригады терробороны сейчас воюет на передовой. Именно для него предназначен оптический прибор, на который волонтерят девочки.

Об этом говорится в сюжете Общественного. Дочь военного Валерия Мацнева заверила, что ради этой цели вместе с подругами будут работать в любую погоду.

Девочки каждый день после школы приходят на кольцо Дружба и продают свои изделия прохожим. Учатся в школе они во вторую смену, поэтому делают это чаще всего вечером.

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За три дня выторговали три тысячи гривен. А нужно им собрать 160 тысяч, потому что именно столько стоит монокуляр ночного видения.

"В любую погоду, под дождь, под снег, под солнце. Будем в любую погоду продавать, чтобы отцу собрать на монокуляр", – заверила Валерия.

Подруга девочки, семилетняя Милана плетет браслеты из цветных резинок. Говорит, что один такой может сделать через десять минут. За изделие просит 15-20 гривен в зависимости от размера.

"Мы приходим, расстилаем здесь покрывало. Раскладываем все, что сплели. Бывает, мы сами дома плетем, а потом приносим и раскладываем. А бывает, что здесь плетем", – рассказала Милана.

Девочки живут в одном доме, потому собраться вместе могут быстро. Материалы они покупают сами – на них выделяют небольшую часть заработанных денег.

"Мы берем маленькую часть собранных денег и покупаем это все", – рассказала одна из подруг по имени Злата.

Девушки говорят, что не считали, сколько уже сплели браслетов, но готовы это делать и дальше.

За детьми присматривает мать Златы Надежда Белецкая.

"Я очень рада, что мой ребенок поддерживает и у нас растет такое светлое будущее поколение, которое старается, стремится к победе, хочет поддержать наших военных", – говорит Надежда.

Одна из покупателей изделий девочек, жительница Марта Кудрина призналась, что их волонтерство зацепило ее за живое, ведь у нее также отец на войне.

"Зацепило, что девочки стараются, собирают деньги. И у меня самого папа тоже на войне. Там такая ситуация сложилась сложная. И мне приятно видеть, что девочки такое делают", – со слезами на глазах сказала жительница Ровно.

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