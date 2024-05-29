В Луцке ученица 4 класса сломала руку на уроке физкультуры, а учитель 'приказал ей сидеть'. Начато служебное расследование

Мама ученицы 4 класса обвинила учителя физкультуры в том, что он не отреагировал на уроке на ситуацию, когда ее ребенок сломал руку. По словам женщины, педагог не отвел девочку в медпункт, не позвонил родителям и не дал школьнице это сделать самостоятельно, а заставил ее сидеть.

Об этом женщина написала в Facebook. Она уверяет, что учителем недовольны родители, потому что дети делают на уроке, что хотят, а он сидит в телефоне.

"Ребенок на уроке физкультуры упал, у него болела рука, хотел позвонить родителям, на что учитель физкультуры ему отказал, наругал за телефон, пригрозил, что отдаст его директору школы и будем мы его вместе с ним забирать у директора. Работой учителя физкультуры не удовлетворены все родители на протяжении всего учебного процесса! Он постоянно в телефоне, а детям дает просто мяч и ребята играют в футбол, девочки чем хотят занимаются или же "прекрасная игра вышибала", где дети бьют друг другу в голову", – говорит женщина.

"Учитель физкультуры не отвел ребенка к медсестре школы, не позвонил сам родителям, не позволил позвонить ей, не вызвал скорую, а пригрозил сидеть", – добавляет она.

По словам лучанки, педагог якобы путался в своих объяснениях, когда его спрашивали, что произошло и говорил, что девочка "сидела зажавшись, плакала и не показала ему руку".

Журналисты информационного агентства "Конкурент" пообщались с директором, который подтвердли, что девочка сломала руку на уроке физкультуры. Руководитель учебного заведения сообщил, что сейчас проводится служебное расследование и учителю грозит увольнение с должности.

"Сообщений, официальных заявлений от родителей девочки об этом инциденте ни вчера, ни сегодня не было. Учитель также не сообщил. Но поскольку нарушение должностной инструкции есть, то приказом по школе проводится внутреннее расследование, собираются объяснения от учителя, от присутствующих учеников на уроке… По завершению расследования учителю будет вынесено дисциплинарное взыскание и возможно даже увольнение с работы", – сказал директор.

Он добавил, что педагог работает второй год и предварительно имел официальное предупреждение за нарушение трудовой дисциплины на уроке.

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