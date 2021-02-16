В Луганске влюбленным вместо валентинок раздали 'сталинтинки'. Фото и видео

На День всех влюбленных 14 февраля жителям временно оккупированного Россией Луганска раздали "сталинтинки" вместо традиционных валентинок.

Соответствующие кадры были опубликованы в одном из местных Telegram-каналов, а также на YouTube. На открытке был изображен советский диктатор Иосиф Сталин (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"14 февраля 1943 года войска юго-западного фронта освободили Ворошиловград (Луганск) от фашистских захватчиков", – сказано в открытке. Также в ней призывают помнить "советские и православные праздники".

Отмечается, что "комсомольскую акцию" провели участники молодежного крыла так называемого Союза коммунистов Луганщины.

В комментариях пользователи обратили внимание на то, что на ролик наложена западная музыка, а также на ошибки в подписи:

"Маразм правит",

"А чего музыка западная?",

"Спасибо за просомтр".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты представили учебник "История "ЛНР" с древнейших времен и до наших дней", чем вызвали насмешки в сети.