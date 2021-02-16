В Луганске влюбленным вместо валентинок раздали "сталинтинки". Фото и видео
На День всех влюбленных 14 февраля жителям временно оккупированного Россией Луганска раздали "сталинтинки" вместо традиционных валентинок.
Соответствующие кадры были опубликованы в одном из местных Telegram-каналов, а также на YouTube. На открытке был изображен советский диктатор Иосиф Сталин (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
"14 февраля 1943 года войска юго-западного фронта освободили Ворошиловград (Луганск) от фашистских захватчиков", – сказано в открытке. Также в ней призывают помнить "советские и православные праздники".
Отмечается, что "комсомольскую акцию" провели участники молодежного крыла так называемого Союза коммунистов Луганщины.
В комментариях пользователи обратили внимание на то, что на ролик наложена западная музыка, а также на ошибки в подписи:
"Маразм правит",
"А чего музыка западная?",
"Спасибо за просомтр".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты представили учебник "История "ЛНР" с древнейших времен и до наших дней", чем вызвали насмешки в сети.