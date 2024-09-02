В лицеях направления безопасности и национально-патриотического воспитания МВД начался учебный год

В 4 лицеях направления безопасности и национально-патриотического воспитания МВД сегодня начался учебный год.

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Об этом сообщил Клименко Игорь Министр внутренних дел Украины.

"Еще 9 месяцев назад это была идея, желание поддержать семьи наших защитников. Всей командой МВД каждый день работали над реализацией замысла, верили в результат. Во время вступительной кампании мы получили более 1200 анкет от желающих учиться в лицеях. И уже сейчас 465 детей из всех" уголков Украины прошли вводный курс лицеиста, получили шевроны и погоны", – написал министр МВД.

В первую очередь это дети погибших, раненых, пропавших без вести, пленных военнослужащих и сотрудников системы МВД. Четверть лицеистов – из семей военнослужащих ВСУ.

По его словам, скоро примут детей в Кривом Роге 5-й лицей МВД. Там идет ремонт, а 50 криворожских лицеистов до завершения работ будут учиться в Днепровском лицее.

"Впереди у детей 2 года насыщенных учебных будней, интересных факультативов и разнообразного досуга. А у государства – еще больше патриотической, профессиональной и образованной молодежи. Беспокоимся о детях – строим будущее страны", – отметил Клименко.