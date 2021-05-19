В лесу на Хмельнитчине нашли гору пластиковых канистр. Фото

Лес в Хмельницкой области замусорили пластиковыми канистрами. Предположительно, гору отходов оставили фермеры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер партии "Экологическая альтернатива" Егор Фирсов. Он отметил, что обратился с жалобой в облинспекцию (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Политик отметил, что правоохранители уже отправились на место.

"Вот такую беду очередной раз нашли в лесу Хмельницкой области Дунаевского района. Скорее всего, это фермеры. Позвонил только что в Хмельницкую областную инспекцию. Они с правоохранителями срочно едут на место", – отметил Фирсов.

Он также пообещал подробности обнародовать позднее.

Напомним, что подобный случай произошел в Киевской области в апреле. Тогда в реку между селами Блиставица и Лубянка выбросили около 3 тысяч канистр с химикатами. В результате русло реки было полностью забросаны мусором.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2020 года на Закарпатье в местных реках скопилось множество мусора, который забил русла водоемов.