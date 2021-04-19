На Киевщине реку забросали мусором и канистрами с химикатами

На Киевщине неизвестные лица на грани сел Блиставица и Лубянка выбросили в реку Козка около трех тысяч 20-литровых канистр с химикатами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

На отрезке около 400 метров русло реки было полностью забросано мусором и канистрами с химикатами.

"Так совпало, что в День окружающей среды совместными усилиями спасаем реку Козку, окружающую территорию от людей, которых таким словом даже трудно назвать. Вместе с большим количеством канистр убрали строительный мусор, твердые бытовые отходы", – сообщил Федорук.

К работам присоединились десятки специалистов ДСНС, полиция, коммунальные службы и местные жители.

В то же время секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский отметил, что правоохранительные органы начали расследование чрезвычайного происшествия.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в одном из домов Киева сразу упали несколько балконов. К счастью, обошлось без жертв.