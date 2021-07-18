В курортной Кирилловке на пляже 'выгуляли' крокодила. Видео

В курортной Кирилловке Запорожской области на пляж вывели крокодила. Фотобизнес с дикими животными продолжает работать несмотря на запрет.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "ХЗП". Крокодил находился в воде, а рядом с ним купаются дети.

Мужчина держал крокодила на поводке, а кроме него было еще одно дикое животное – обезьяна. В громкоговоритель туристам предлагают сфотографироваться с ними на память.

Такие услуги не редкость на украинских пляжах, но недавно их запретили соответствующим законом. Однако, он еще не подписан президентом Украины, поэтому фактически его не нарушают.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Затоке в Одесской области, несмотря на очень грязное море, людно, пляжи переполнены туристами. Однако украинцы жалуются на сервис и еду.