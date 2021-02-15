Снегопады в Крыму не помогут наполнить Симферопольское водохранилище: что говорит "власть"

Несмотря на снегопады, Симферопольское водохранилище в аннексированном Россией Крыму не наполняется.

Об этом заявил "глава" Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения, сообщает "КрымРеалии". В Симферополе из-за сильных снегопадов с 12 по 13 февраля выпало две трети месячной нормы осадков.

"Снег выпал, объем снега был большой. В горах тоже был снег, достаточный покров. Надеемся, что все-таки этого объема осадков нам хватит, чтобы поправить ситуацию. По крайней мере, на ЮБК точно, в Симферополе – посмотрим. Аянское водохранилище получает дополнительные объемы воды, Симферопольское водохранилище, пока, к сожалению, от семи до десяти тысяч в сутки там болтается", – сказал Аксенов.

Общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма естественного стока на начало февраля составил 36.052 млн куб. м, что на 4.744 млн куб. м больше, чем месяц назад и на 48.875 млн куб. м меньше, чем год назад. По информации подконтрольного России МинЖКХ Крыма, по состоянию на 1 февраля еще три водохранилища полуострова приближаются к "мертвому объему".

Напомним, что не так давно очередным городом, перешедшим на подачу воды по графику, стала Алушта. Объем Изобильненского водохранилища (находится возле Алушты) составляет всего 2,8 млн куб.м, тогда как полный объем 12,7 млн куб.м.

До аннексии Крыма Украина обеспечивала почти 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. Однако после оккупации подача воды по каналу была полностью прекращена.

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