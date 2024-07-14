В Крыму умер старший брат Мустафы Джемилева

Во временно оккупированном Крыму в возрасте 83 лет скончался Анафи Джемилев. Это старший брат лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

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Трагическое известие сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он не предоставил никаких подробностей; крымскотатарские издания отмечают, что Анафи Джемилев скончался от болезни.

"Только что поступило печальное известие - в оккупированном российскими варварами Крыму умер Анафи Джемилев (1941 года рождения), брат лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева", - написал Чубаров в сети и показал один из последних снимков Анафи Джемилева.

Джемилев жил в Симферопольском районе захваченного полуострова. Анафи был старше Мустафы на два года.

"Большое влияние на мировоззрение Мустафы оказал и брат Анафи, который был старше его. Анафи много читал и учил Мустафу выбирать зерна правильной информации из огромного массива официальной печатной продукции. Когда у детей накапливались небольшие деньги, они покупали достаточно серьезные для их возраста книги" , – пишет Крым.Реалии.

Мустафа Джемилев Анафи Джемилев – один из руководителей крымскотатарского национального движения, правозащитник, участник диссидентского движения и политический заключенный. В 2023 году президент Зеленский присвоил ему звание Герой Украины.

Мустафа родился в ноябре 1943 года в селе Ай-Серез вблизи города Судак. В то время Крым находился под оккупацией нацистской Германии. Советская власть в мае 1944 года вместе со всем крымскотатарским народом депортировала Мустафу и его семью в Узбекистан. У Мустафа было двое братьев и четыре сестры.

Мустафа Джемилев - народный депутат Украины (в течение последних шести созывов), автор и соавтор нескольких десятков законопроектов, бывший глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Как сообщал OBOZ.UA, Сейм Польши признал геноцидом депортацию крымских татар советской властью в 1944 году. "За" проголосовали 414 депутатов, двое воздержались. Против выступила только пророссийская ультраправая партия "Конфедерация свободы и независимости".

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