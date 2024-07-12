Сейм Польши признал депортацию крымских татар 1944 геноцидом: кто голосовал против

Сейм Польши (нижняя палата парламента) признал геноцидом депортацию крымских татар советской властью в 1944 году. "За" проголосовали 414 депутатов, двое воздержались.

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Против выступила только пророссийская ультраправая партия "Конфедерация свободы и независимости". Об этом сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 12 июля, глава подкомитета по культурной политике комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий.

"К признанию этого ужасного преступления уже присоединились Балтийские страны. Месяц назад ПАСЕ призвала признать депортацию в 1944 году актом геноцида крымскотатарского народа. А сегодня важную резолюцию по этому поводу принял Сейм Польши", – отметил народный депутат.

Он поблагодарил историка и политика, возглавляющего Комиссию иностранных дел Польши, Павела Коваля. Он, по словам Княжицкого, понимает, почему это решение так важно для Украины.

"Мы должны отстаивать права крымскотатарского населения вместе со всем миром. Поздравляю с принятием резолюции также коллег-кырымлы, Ахтема Чийгоза и Рефата Чубарова", – добавил парламентарий.

Отметим, что речь идет о резолюции "В деле чествования жертв геноцида, совершенного против крымских татар". В документе сказано, что власти Советского Союза 18 мая 1944 года начали депортацию крымских татар из Крыма. За три дня в товарные вагоны загнали около 200 тысяч человек и перевезли их в Центральную Азию и Сибирь.

Людей перевозили в бесчеловечных условиях, из-за чего погибли 8 тысяч крымских татар, а еще 45 умерли по приезду. Далее советские власти систематически уничтожали крымскотатарское наследие полуострова, до масштабного возвращения крымских татар в Крым в конце 1980-х.

Кроме того, в документе говорится, что с 2014 года российские оккупанты систематически преследуют крымских татар, а в 2016-м запретили деятельность Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму. Десятки представителей этого народа снова были изгнаны со своей родины и часть крымских татар оказалась в российских тюрьмах.

В польской резолюции также отмечено, что "систематическое и хорошо продуманное насилие российской армией против граждан Украины имеет признаки геноцида".

Как сообщал OBOZ.UA, представитель президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева рассказала, что Россия удерживает в своих СИЗО и тюрьмах сотни политических заключенных, похищенных на территории временно захваченного Крыма. В настоящее время известно о 218 незаконно заключенных украинцах, 60% из которых – это крымские татары.

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