В Крыму учительница в школе назвала крымских татар "предателями": вспыхнул скандал

В школе села Дачное Судакского района оккупированного Россией Крыма вспыхнул скандал после оправдания учительницей по литературе Еленой Руденко депортации крымских татар в 1944 году.

Как написала в Facebook мама 4-классницы Самиры Алиевой, в школе дали задание подготовить рассказ о своих дедушках и бабушках, которые прошли Вторую Мировую войну.

"Моя дочь рассказала историю нашего дедушки, которую приготовила в качестве домашнего задания. Она объясняла одноклассникам и учителю, что ее прадедушка воевал на фронте, получил очень серьезное ранение и вернулся домой. После возвращения так произошло, что весь народ был депортирован и вместе со всем народом были также высланы из Крыма наши дедушка и бабушка. Дедушка в депортации прожил недолго – всего лишь год и умер. А бабушка осталась с пятью детьми на руках", – отметила Алиева.

По ее словам, как только Самира закончила свой рассказ, учительница обратилась ко всему классу, где 9 крымскотатарских детей и 7 учеников славянской национальности.

"Я вам сейчас расскажу почему крымских татар выслали. Их выслали потому, что они были предателями, а их предательство заключалось в том, что они помогали немцам, оккупантам захватить Крым", – передала мать ребенка слова учительницы.

Алиева добавила, что ее дочь буквально сразу почувствовала осуждающие взгляды своих одноклассников – не крымских татар.

"То же самое я узнала от одного из родителей нашего класса, который позвонил моему мужу. Их дочь пришла заплаканная. Наши дети получили травму психологическую и моральную. Все родители в нашем классе возмущены", – подчеркнула она.

Теперь родители требуют привлечь учителя к ответственности, а "министерство образования" Крыма дать действиям педагога соответствующую оценку.

Как писал OBOZREVATEL, 18 мая 1944 года по приказу Иосифа Сталина с Крыма в Среднюю Азию был отправлен первый эшелон с крымскими татарами.

Всего депортировали по разным оценкам от 190 тысяч до 423 тысяч человек. В ходе депортации и в первые годы после нее погибли более 40% крымских татар.