У Криму вчителька в школі назвала кримських татар "зрадниками": спалахнув скандал

У школі села Дачне Судацького району окупованого Росією Криму спалахнув скандал після виправдання вчителькою з літератури Оленою Руденко депортації кримських татар у 1944 році.

Як написала в Facebook мама 4-класниці Саміри Алієвої, в школі дали завдання підготувати розповідь про своїх дідусів і бабусь, які пройшли Другу Світову війну.

"Моя дочка розповіла історію нашого дідуся, яку приготувала як домашнє завдання. Вона пояснювала однокласникам і вчителю, що її прадід воював на фронті, отримав дуже серйозне поранення і повернувся додому. Після повернення так сталося, що весь народ був депортований і разом з усім народом були також вислані з Криму наші дідусь і бабуся. Дідусь в депортації прожив недовго – всього лише рік і помер. А бабуся залишилася з п'ятьма дітьми на руках", – зазначила Алієва.

За її словами, як тільки Саміра закінчила свою розповідь, вчителька звернулася до всього класу, де 9 кримськотатарських дітей і 7 учнів слов'янської національності.

"Я вам зараз розповім, чому кримських татар вислали. Їх вислали тому, що вони були зрадниками, а їхня зрада полягала в тому, що вони допомагали німцям, окупантам захопити Крим", – передала матір дитини слова вчительки.

Алієва додала, що її дочка буквально відразу відчула осудливі погляди своїх однокласників – не кримських татар.

"Те ж саме я дізналася від одного з батьків нашого класу, який подзвонив моєму чоловікові. Їхня донька прийшла заплакана. Наші діти отримали травму психологічну і моральну. Всі батьки в нашому класі обурені", – підкреслила вона.

Тепер батьки вимагають притягнути вчительку до відповідальності, а "міністерство освіти" Криму дати діям педагогині відповідну оцінку.

Як писав OBOZREVATEL, 18 травня 1944 року за наказом Йосипа Сталіна з Криму до Середньої Азії був відправлений перший ешелон з кримськими татарами.

Всього депортували за різними оцінками від 190 тисяч до 423 тисяч осіб. Під час депортації і в перші роки після неї загинули понад 40% кримських татар.