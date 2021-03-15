В Крыму признали нехватку воды и назвали единственный выход

Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов вновь заявил о необходимости строительства в Ялте опреснительной установки, чтобы "обеспечить стабильное водоснабжение региона".

Вместе с тем чиновник опроверг информацию о намеренной экономии воды в городе ради опреснителей. Об этом он сказал на совещании 15 марта, передает издание "Крым.Реалии".

"Опреснительная установка будет строиться, гарантированное снабжение Ялты без опреснения невозможно. Действительно, воды не хватает", – признал Аксенов.

При этом назвал якобы недостоверной информацию о том, что воду из водохранилищ жителям Ялты не дают из-за будущих планов по установке там опреснителей.

Напомним: российский "глава" Крыма Сергей Аксенов анонсировал, что в оккупированном Симферополе с понедельника, 15 марта, запустят новые подземные скважины, которые "позволят городу не зависеть от погоды" в вопросе водоснабжения.

Еще ранее в Крыму признали, что прошедшие зимой 2020-2021 гг. снегопады не решили проблему и не принесли крупных притоков воды. Единственным выходом, по мнению оккупантов, может стать опреснение.

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