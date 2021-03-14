В Крыму критически обмелело пресноводное озеро: может полностью высохнуть

В оккупированном Россией Крыму почти обмелело и находится на грани исчезновения озеро Бугаз, расположенное в окрестностях города Судак.

Как рассказал крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров, озеро стабильно теряет свой уровень и вскоре может полностью высохнуть, передает "Крым.Реалии". По его словам, это является результатом не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод.

"Очевидно, что с понижением уровня грунтовых вод иссякли источники, питавшие озеро. К сожалению, такая ситуация не только на озере Бугаз, но и на многих других водоемах Крыма", – рассказал правозащитник.

Он отметил, что крымчане фактически лишены одного из своих конституционных прав – права на благоприятную окружающую среду.

Как пишет издание, по информации краеведов, озеро Бузаг в Крыму питают три подземных пресных источника, также пополняют запасы дождевые и талые воды. Поэтому вода в нем, в отличие от большинства прибрежных соленых озер в Крыму, пригодна для питья.

Напомним, в Симферополе с 15 марта, запустят новые подземные скважины, которые "позволят городу не зависеть от погоды "в вопросе водоснабжения, заявил российский "глава" Крыма Сергей Аксенов. Кроме того, представители оккупационной "власти" Крыма собрались подавать иск против Украины для компенсации якобы причиненного водной блокадой вреда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ситуация на оккупированном полуострове не улучшается, водохранилища продолжают стремительно мелеть.

В частности, в Симферополе из-за истощения водоемов жители с сентября 2020 года получали воду по графику – каждые три часа утром и вечером.

Также в Крыму пересохли еще два водохранилища – Симферопольское и Загорское. Уровень воды в них прошел отметку "мертвого объема".

В сети появилось еще одно фото с последствиями засухи в Крыму. На нем видно, что на месте Загорского водохранилища образовался пустырь.