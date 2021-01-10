В Крыму пересохло важное водохранилище, которое обеспечивало жителей Симферополя. Видео
В оккупированном Крыму, где наблюдается настоящая катастрофа с водой, пересохло Аянское водохранилище. Как известно, оно поставляло жидкость жителям Симферополя.
Соответствующим видео поделился Анатолий Штирлиц на странице в Telegram. Так, в этом месте уже потрескалась земля (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).
Стоит отметить, что на видео видно, как от реки Аян остался только небольшой ручей, который впадает в маленькую лужу в низине.
Напомним, Аянское водохранилище – это водохранилище естественного стока в Симферопольском районе Крыма на реке Аян.
Построено и используется для водоснабжения города Симферополя: по 18-километровому подземному водоводу вода поступает в очистные сооружения на Петровских скалах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Крыму оккупационные власти собрались решать проблему с водой с помощью бурения новых скважин, а также опреснения морской воды и искусственных осадков. Однако ни одна из этих идей успехом не увенчалась.
Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что проблема с пресной водой в на полуострове в 2021 году останавливает планы России по его милитаризации, но будет иметь положительные стороны для Украины.
О том, как исчезали водохранилища Крыма в 2020 году, – смотрите в фоторепортаже.