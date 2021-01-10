У Криму пересохло важливе водосховище, яке забезпечувало жителів Сімферополя. Відео

Софія Ковнір Суспільство 19:19, 10.01.2021 Оновлено: 19:22, 10.01.2021

В окупованому Криму, де спостерігається справжня катастрофа з водою, пересохло Аянське водосховище. Як відомо, воно постачало рідину жителям Сімферополя.

Відповідним відео поділився Анатолій Штірліц на сторінці в Telegram. Так, у цьому місці вже потріскалася земля (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Варто відзначити, що на відео видно, як від річки Аян залишився тільки невеликий струмок, який впадає в маленьку калюжу в низині.

Пересохло Аянське водосховище
Скриншот

  • Нагадаємо, Аянське водосховище – це водосховище природного стоку в Сімферопольському районі Криму на річці Аян.

  • Побудовано та використовується для водопостачання міста Сімферополя: по 18-кілометровому підземному водоводу вода надходить в очисні споруди на Петровських скелях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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