'Гнать вас в шею надо, бездарей и тунеядцев': как оккупанты в Крыму оставили полуостров без света и воды

В оккупированном Крыму вновь мелеют водохранилища. За последний год количество воды в них упало ниже среднего уровня. В то же время на полуострове постоянно происходят аварии на водопроводах, лопаются трубы и люди сидят по несколько дней без воды. Совсем плохо и с электричеством. В разгар курортного сезона свет отключают в Ялте, Феодосии, Евпатории, Саках и других прибрежных городах и поселках.

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Что происходит на оккупированном россиянами полуострове, читайте в материале OBOZ.UA.

На полуострове нет воды в кранах

Туристы, которые все-таки прибыли в оккупированный Крым, никак не могут привыкнуть к тому, что даже в пансионатах горячая вода подается по 2-3 часа утром и вечером. В остальное время бывает, что и холодная вода не течет из кранов. А теперь еще и свет начали отключать.

"Я просто в шоке, приехали в санаторий "Южнобережный" в Алупку. Сходили на море, вернулись, а горячей воды нет. Оказывается, ее тут подают по часам – два часа утром и два часа вечером, причем с 20:00. Я ко всему была готова, понимала, что обстановка тут совдеповская. Но то, что нет горячей воды, никто об этом не говорил", – возмущается россиянка.

Больше всего от нехватки воды страдают жители Евпатории и соседних поселков. За десять лет оккупации так называемые власти ничего не делали с городским водопроводом. В результате в последнее время тут авария за аварией. Весной жители Евпатории остались без воды на целую неделю. Приходилось таскать ведрами из водовозок.

"Даже после того, как они ремонтировали этот водопровод, вода в квартиры поступает грязная, ржавая или какая-то зеленая с отвратительным запахом, соленая. Такое впечатление, что ее даже не очищают. Использовать ее можно только для санузла. Для того, чтобы пить или готовить еду, нам приходится заказывать воду в бутылях", – жалуется жительница Евпатории Евгения Александровна.

По словам женщины, во многих домах вода не доходит до верхних этажей, людям приходится вставать ночью или рано утром, чтобы наполнить водой ведра на целый день.

Но такое не только в Евпатории. В последнее время аварии произошли в Симферополе, Севастополе, Бахчисарае, Джанкойском, Ленинском, Феодосийском, Красноперекопском районах.

Крымчане очень болезненно реагируют на подобные аварии и отключения воды. Они пишут гневные комментарии на страничке "Крымводы" в соцсети ВКонтакте (запрещена в Украине). Так, в Красноперекопске воды в такую жару нет уже неделю. Жителям пообещали, что вот-вот закончат ремонт водопровода длиной 300 метров.

Жалуются жители Феодосии и той же многострадальной Евпатории.

Отключают свет на 6 часов

А теперь в Крыму начались еще и веерные отключения электроэнергии. "Власти" ссылаются на аварию на электростанции в Ростове-на-Дону.

Список населенных пунктов, где свет отключают от 2 до 6 часов, очень длинный. Среди них такие города и поселки, как Керчь, Ялта, Феодосия, Алушта, Судак, Евпатория, Мирный, Поповка, Угловое, Пионерское и многие другие.

"Это вредительство, люди, пишем коллективные письма!", "Из-за отключения света еще и воды нет в такую жару!", "Вы обязаны оплатить нам эти причиненные неудобства", "А не пробовали деньги, которые дают на ремонт и реставрацию электроснабжения по назначению пускать, а не издеваться над народом", "А дышать-то чем? В такую жару остаться без кондиционера и вентилятора", – возмущаются местные.

Есть и более резкие высказывания: "То, что вы целый год ушами хлопали, не могли подготовиться, их жара аномальная напугала, а в прошлом, позапрошлом году она вас не пугала? Гнать вас в шею надо, бездарей и дармоедов…"

В Крыму снова дефицит воды

В этом году в Крыму показатель объемов воды в водохранилищах уже упал ниже среднего. Это говорит о том, что полуостров в зоне вододефицита. Если в 2022 году, когда россияне начали полномасштабную войну в Украине, объем воды в водохранилищах составлял 230 млн куб. м, то в этом году – уже 176 млн. Для сравнения: в 2021 году, когда в Крыму была засуха, эта цифра составляла всего 138 млн куб. м.

Виной всему – преступление россиян, они взорвали дамбу Каховской ГЭС и оставили полуостров без поступления днепровской воды.

И если в 2022 году оккупанты мечтали, что на полуострове начнут выращивать рис, то теперь даже поливать огороды людям нечем.

"Такая засуха в этом году, воды не хватает. Россияне запрещают делать новые скважины, потому что сами копают их на своих военных базах, боятся, что им не хватит. На огородах у людей, которые живут в глубине полуострова, все засохло", – жалуется жительница Красноперекопского района.

Вероятно, в следующем году крымчан ждет снова засуха, как и в 2026 году (по прогнозам синоптиков), и экологические проблемы. Уже сейчас видно, как вода отходит от берегов Тайганского, Белогорского водохранилищ. Воду спускают для того, чтобы наполнить Северо-Крымский канал, который снабжает весь полуостров.

В этом канале уже давно нет днепровской воды после подрыва Каховской ГЭС. Его наполняют водой из водохранилищ, также туда стекают весенние воды. Поскольку зима была малоснежной, а лето жарким, воды там не хватает.