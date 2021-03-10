'Люди задыхаются. Им на нас наплевать!' Крымчане рассказали, как РФ провалила борьбу с COVID-19

В Крыму оккупанты делали громкие заявления, что вакцинируют российским "Спутником V" не только жителей полуострова, но и иностранцев. Однако дальше слова дело не пошло: даже препарат сомнительного качества оказался в остром дефиците.

Местные жалуются, что настоящую статистику о заболеваемости коронавирусом активно скрывают, а пациентов с COVID-19 отправляют лечиться дома, сокращая количество коек для таких больных.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Настоящие данные по коронавирусу в Крыму скрывают, пытаясь выдавать инфекцию за грипп. В те цифры, которые публикует оккупационная власть, местные жители не верят. Из сообщений в сети известно, что количество больных продолжает расти, и самая сложная ситуация прямо сейчас прослеживается в таких городах как Алушта, Армянск, Керчь, Судак.

Однако на фоне этого на полуострове начали сокращать количество коек для пациентов с коронавирусом.

"Нам запрещено писать диагноз коронавирус. Все что угодно, только не COVID-19. Часто людей приходится выписывать из больницы в состоянии, когда они задыхаются, но в справке будет написано грипп или еще что-то", – поделилась с OBOZREVATEL на условиях анонимности медсестра одной из Алуштинских больниц.

Недавно пожилую крымчанку Александру Кравченю выписали из реанимации Ленинской ЦРБ и отправили домой в тяжелом состоянии. Женщине требовалась кислородная терапия. Дочь даже не успела купить кислородный концентратор и просила задержать маму в больнице хотя бы на сутки. Но пенсионерку посадили в машину, доставили домой в село.

В Крыму еще 18 января началась вакцинация от коронавируса. Разумеется, российским "Спутником V", ведь другие препараты на оккупированных территориях недоступны. Однако важно напомнить, что средство, которое производит страна-агрессор:

Не прошло третьего этапа клинических испытаний; Не было одобрено Всемирной организацией здравоохранения.

По данным оккупантов, за сутки в среднем прививки делают более 800 жителям Крыма и в сумме уже вакцинировано 36 тысяч человек. Но местные сомневаются и в правдивости такой статистики и говорят, что вакцины в регионе уже давно нет. Они сообщают, что им просто отказывают в такой услуге.

"Я учительница из Ялты. Хотела привиться хотя бы "Спутником", потому что другие препараты нам недоступны. Обзвонила несколько поликлиник, но мне сказали, что вакцины нет и нужно ждать", – жалуется учительница Валентина Осипчук.

Еще один педагог из Ялты рассказала, что получила ответ: укол она не получит, пока не сделают прививки всем медикам.

"Я звонила им на днях, мне сказали, что до меня очередь дойдет аж в мае! Это как понимать? Все эти месяцы будут прививать медиков? Препарата просто нет, они защищают россиян, а на нас им просто наплевать", – возмущается женщина.

Многие медики отказываются прививаться "Спутником", сомневаясь в его качестве.

"Нам угрожал главный врач, говорил, тех, кто не привьется, уволят. Но потом вроде бы отступил, потому что на самом деле вакцины очень мало, все равно на всех не хватает", – рассказывает OBOZREVATEL медсестра Алуштинской больницы.

О том, что вакцины в Крыму действительно не хватает, ранее умудрился проговориться и так называемый глава полуострова Сергей Аксенов. "Получается казус: мы призываем на вакцинацию, но вакцин нет. Это категорически неправильно", – возмутился он.

Жители Ялты сообщают, что не могут даже записаться в очередь через портал Госуслуг;

В Симферополе говорят, что их записывают на прививку на май, поскольку вакцины нет, и никто не знает, когда же ее привезут;

Также на отказ в вакцинации жалуются жители Евпатории, Керчи, Феодосии и Бахчисарая;

Что касается жителей отдаленных районов и сел, то для них вакцина тоже недоступна. Ведь даже теоретически получить прививку можно лишь в городских и районных медучреждениях, людям пришлось бы ехать ради этого десятки километров.

Еще недавно оккупанты хвастались, что смогут привить своим "Спутником" не только всех жителей Крыма, но и туристов-иностранцев, которые захотят вакцинироваться после приезда на отдых.

Полномасштабный процесс иммунизации препаратом, который и без того не вызывает особого доверия у мировой общественности, планировали начать в марте. Но даже это организовать им не удалось. В такой ситуации жителям Крыма приходится рассчитывать разве что на силы собственного здоровья.