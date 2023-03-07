В Крыму ФСБ задержала крымского татарина Эдема Муртазаева: заподозрили в ''подрыве железнодорожных путей''. Фото

Во временно захваченном Россией Крыму сотрудники российской ФСБ задержали 37-летнего крымского татарина Эдема Муртазаева. Оккупанты обвинили его в "диверсионной деятельности".

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Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook. По его словам, вечером понедельника, 6 марта, вооруженные люди ворвались в дом Муртазаева в Судаке.

Муртазаева и его жену посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Позже стало известно, что мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 281 УК государства-агрессора "Содействие диверсионной деятельности". По данным Чубарова, Муртазаева подозревают в подрыве и повреждении части железной дороги, расположенной в 12 километрах от станции "Симферополь" в Бахчисарайском районе (возле села Почтовое).

Обыск в доме Муртазаева сотрудники УФСБ РФ в захваченном Крыму Михайлов В.А и Логиновский Д.А.

Общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook сообщило, что после обыска в доме мужчины его отвезли в Симферополь.

"Эдем Муртазаев болен эпилепсией. Из-за проблем со здоровьем он нуждается в постоянном контроле и поддержке других членов семьи", – добавили активисты.

Отметим, что российские пропагандисты 23 февраля сообщали, что в оккупированном Крыму неизвестные повредили железную дорогу, соединяющую Симферополь и Севастополь. Тогда было остановлено движение поездов и электричек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированной Керчи ФСБ задержала 30-летнюю местную жительницу, которая в сети пожелала смерти военным РФ, которые учавствуют в войне против Украины.