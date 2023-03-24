В Кропивницком простились с братьями-близнецами, погибшими в первый день полномасштабного вторжения. Фото и видео

В Кропивницком попрощались с братьями-близнецами Владиславом и Ростиславом Бойко, которые отдали свою жизнь за независимость Украины. Герои погибли в первый день полномасштабного вторжения.

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Об этом сообщает "Общественное". Проститься с военными пришли родные, друзья, знакомые, учителя, собратья и сестры.

Как рассказала мать погибших Елена Бойко, Владислава и Ростислава год считали без вести пропавшими. Они были одними из первых принявших бой в первый день широкомасштабного наступления РФ в Украину. Погибли Бойко 24 февраля возле поселка Беловодск Луганской области.

Владислав и Ростислав мечтали быть военными. Однако из-за плохого зрения не смогли поступить на военные специальности, поэтому решили поступить в строительный техникум.

После окончания техникума они ушли в армию. Служили в Николаеве, а затем ему предложили идти в миротворческие войска. Драки участвовали в миротворческой миссии в Ливане.

По возвращении они пошли работать в полицию, а затем поступили в Киевский университет внутренних дел. Работали по специальности, а с 2021 года воевали в Луганске.

"Когда началась война, они свои майорские погоны положили и сказали: "Мама, мы пойдем туда, где мы нужны. Последние слова, когда они позвонили по телефону, сказали: "Мама, папа, простите, если мы чем-то провинились перед вами, но вряд ли мы выстоим. Потому что силы - совсем не равны. На нас движется целая колонна танков", – вспоминает мать погибших защитников. .

Напомним, в городе Буча в Киевской области провели в последний путь погибшего украинского военного, командира взвода спецназначения Александра Пилипца. Воин принял свое последнее сражение при столкновении с врагом вблизи села Белогорка Херсонской области.

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