В Киевской области взрыв газа уничтожил частный дом: есть пострадавший. Фото

В селе Здвижевка Киевской области в воскресенье, 26 февраля, произошел взрыв газа в частном доме. В результате этого один человек получил ожоги и был госпитализирован.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причины чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, информация о взрыве в селе Здвижевка по улице Студенческий переулок, к ним поступила 26 февраля в 08:31.

"По прибытию установлено, что в частном одноэтажном жилом доме произошел взрыв природного газа без дальнейшего горения. В результате взрыва травмирован один человек, который с ожогами госпитализирован в больницу", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине за нарушение требований пожарной безопасности. Предварительно его действия привели к взрыву в торговом киоске, в результате которого пострадали 6 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в четверг, 9 февраля, произошел взрыв на территории бывшего завода. В результате взрыва было разрушено одноэтажное складское помещение, на площади 500 кв. м произошел пожар.

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