В Кривом Роге мать с детьми отказались пускать в укрытие из-за собаки: разгорелся скандал. Фото

В Кривом Роге женщину с тремя детьми отказались впускать в укрытие в местном дворце культуры. Основанием для отказа стало то, что с ними был домашний любимец – пес Оливер.

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После отказа женщина обратилась в полицию, где ей подтвердили, что наличие домашних животных не может служить основанием для недопуска в укрытие во время тревоги. Об этом рассказывает криворожское издание "Свои. Кривой Рог".

Во дворце культуры "Мистецький" в Кривом Роге женщине с тремя детьми отказали в допуске в укрытие. Причиной стало то, что с ними был домашний пес Оливер.

По словам охранников, распоряжение о запрете входа в укрытие с животными выдал директор "Мистецького". Однако такой запрет является незаконным.

"К счастью, женщина пришла не во время тревоги, а, как говорится, на разведку... Многодетной маме пришлось обращаться в полицию за разъяснениями на будущее. Конечно, вход в укрытие разрешен с четвероногими в тревогу. Во время разговора. с журналистами в ДК пообещали, что будут пускать всех", – отмечает издание.

Напомним, ранее стало известно, что в Тернополе мужчины устроили застолье в укрытии. Двое мужчин решили распивать алкогольные напитки в мобильном укрытии недалеко от железнодорожного вокзала.

Подобный выбор обернулся для тернопольцев админпротоколами: по факту нецелевого использования сооружения оба нарушителя привлечены к административной ответственности по статье 178 КУоАП – распитие алкогольных напитков в запрещенных местах.