В Тернополе мужчины устроили застолье в укрытии: как их наказали

В Тернополе двое местных жителей устроили застолье в мобильном укрытии вблизи железнодорожного вокзала. Мужчины распивали алкогольные напитки.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Тернопольской области. Отмечается, что по факту нецелевого использования такого сооружения оба нарушителя привлечены к административной ответственности по статье 178 КУоАП – распитие алкогольных напитков в запрещенных местах.

Правоохранители добавили, что проверка укрытий и бетонно-блочных сооружений, предназначенных для пребывания граждан во время воздушной тревоги, проводится регулярно.

Напомним: ранее в полиции Киева сообщили о задержании в столице двух ранее судимых мужчин, которые могут быть причастны к поджогу авто. По предварительной информации, организатор преступления решил таким образом отомстить владельцу машины из-за проблем с долгами. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

А на Черниговщине правоохранители раскрыли жестокое убийство банкира. Подозреваемый убил свою жертву поленом после совместного распития алкоголя, а затем вывез тело на кладбище в Козелецкой общине и сжег. Убитый – бывший заместитель правления "Мотор Банка" Александр Лапуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– полиция Киева разоблачила мужчину, который "продавал" гражданам несуществующие автозапчасти. От действий подозреваемого пострадали не менее пяти человек;

– в Одессе неизвестный мужчина прямо на улице открыл огонь из пистолета. На месте происшествия было обнаружено 5 гильз размером 9мм. В городе вводили план "Сирена".