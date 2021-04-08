В "красных" Черновцах хозяйка магазина выгнала копов, проверявших соблюдение карантина. Видео

София Закревская Общество 18:03, 8.04.2021 Обновлено: 18:21, 8.04.2021

В Черновцах, которые находятся в "красной" зоне карантина, владелица магазина одежды выгнала из помещения сотрудников полиции, которые проверяли соблюдение карантина.

Женщина снимала все происходящее на камеру, а затем опубликовала на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители объяснили предпринимательнице, что они зафиксировали нарушение, ведь в "красной" зоне непродовольственные магазины должны быть закрыты. Женщина в ответ утверждала, что это противоречит ее праву на труд, закрепленному в Конституции.

Кроме того, гражданка не хотела надевать защитную маску, а также заявила, что удостоверения полицейских не соответствуют образцу и была недовольна тем, что они "тихо разговаривают".

"К своим матерям лучше идите и говорите им, что они не имеют права работать и кормить свои семьи...Я сейчас вызываю следственно-оперативную...Потому вы мне мешаете работать. Я вам подниму все суды, чтобы вы знали", – сказала женщина.

В конце концов правоохранители все же вышли из магазина. На улице бизнесмен продолжила общение с полицейскими из отдела мониторинга. Когда женщина захотела написать заявление по ст. 365 УК Украины за превышение служебных полномочий, было решено вызвать на место происшествия следственно-оперативную группу.

Предпринимательница заявила, что такими карантинными проверками правоохранители "совершают преступные приказы и ограничивают ее свободу", а карантин по ее мнению является незаконным. В комментариях к посту в Facebook она сообщила, что написала заявление относительно действий полиции.

Женщина написала заявление.
Скриншот

Напомним, что с 1 марта в Черновицкой области установлено "красную" зону карантина, согласно которой в регионе запрещена работа непродовольственных магазинов.

Адаптивный карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, с пятницы, 9 апреля, Запорожская и Хмельницкая области переходят в "красную" зону карантина.

Резкий рост уровня заболеваемости коронавирусом постиг Херсонскую область, из-за чего в регионе пошли на усиление карантина. В то же время от 8 апреля подобные мероприятия вступают в силу также в Чернигове и Тернополе, с 10-го – в Харькове.

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