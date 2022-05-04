В Конотопе запретили деятельность УПЦ МП

В Конотопе Сумской области запретили деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата. Причиной назвали то, что эта религиозная организация представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Решение о запрете УПЦ МП в Конотопе принял мэр города Артем Семенихин. Текст решения он обнародовал в своих соцсетях.

"Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспархата это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ", - написал Семенихин на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал текст своего распоряжения о запрете УПЦ МП в Конотопе.

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В тексте распоряжения решение обосновывается желанием не допустить раскола Конотопской общины на религиозной основе и спекуляций на настроениях местных жителей в условиях войны, а также необходимостью остановить пророссийскую пропаганду, которая, по данным Семенихина, проводится в церквях, подконтрольных УПЦ МП.

Как будет реализовываться запрет и какие практические последствия повлечет это распоряжение, Семенихин не уточнил.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Раде рассказали, будут ли вводить запрет на деятельность УПЦ МП. По мнению спикера ВРУ Руслана Стефанчука, в условиях войны крайне важно сохранение единства украинского народа и недопущение решений и действий, которые могут это единство поколебать. Одним из таких решений, убежден Стефанчук, является запрет деятельности в Украине УПЦ МП.

Вместе с тем, стало известно, сколько украинцев поддерживают запрет УПЦ МП в Украине. Таких – более половины населения нашего государства.