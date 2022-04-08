Стало известно, сколько украинцев поддерживают запрет УПЦ МП в Украине

Половина украинцев считают, что в нашей стране следует запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, за такую инициативу высказался 51% граждан.

При этом запрет поддерживают две трети жителей запада и только 29% – востока. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Также 21% респондентов поддерживают лишение льгот и расторжение договоров аренды церковных помещений. Однако еще 20% опрошенных выступают за невмешательство государства в дела церкви.

Такое мнение больше разделяют на востоке (35%) и юге (25%) Украины.

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Кроме того, идею разрыва связей УПЦ МП с русской православной церковью поддерживают 74% граждан. Следует отметить, что поддержка такой инициативы растет – еще в начале марта ее разделяли 63%. Не поддерживают разрыв связей только 7% опрошенных.

Отметим, что Комитет по гуманитарной и информационной политике направил на рассмотрение парламента законопроект о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата в нашей стране. Многие годы деятельность этой религиозной организации насаждала в умах прихожан имперские нарративы Кремля.

Напомним, украинские пограничники обнаружили шпионов из числа "духовенства". Вероятно, священники православной церкви Московского патриархата направлялись в Харьков проповедовать "русский мир".

Как сообщал OBOZREVATEL, с началом войны России против Украины в сложном положении оказались как священники, так и сторонники УПЦ Московского патриархата. Российские оккупанты без разбора бомбят жилые кварталы наших городов, убивают мирных граждан и детей, не спрашивая, к какой церкви они принадлежат.

При этом глава РПЦ Кирилл откровенно благословляет российских военных на убийства украинцев, оправдывает жестокие преступления. На фоне этого в Украине начался раскол среди московских священников и их сторонников. Однако религиоведы предупреждают: не стоит сейчас идти на крайние меры и запрещать МП в Украине. Это может лишь дать карты в руки сторонникам войны.