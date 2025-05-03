Заявления норвежских чемпионов мира по лыжному спорту против возвращения россиян на международные старты вызвали резкую реакцию в России. Российский экс-биатлонист Александр Тихонов отреагировал на позицию Йоханнеса Клэбо, Харальда Амундсена и Эрика Валнеса, предложив спортсменам из Норвегии "заклеить рот пластырем".

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"Норвежцы не имеют права вообще говорить такие вещи в адрес России. Если бы не мы, они были бы рабами фашистов", – истерично заявил Тихонов в интервью "ВсеПроСпорт". Он напомнил о вкладе СССР в освобождение Норвегии во время Второй мировой войны и выразил недовольство современными политическими взглядами в стране.

Четырехкратный олимпийский чемпион также упомянул бывших высокопоставленных норвежцев, резко охарактеризовав Йенса Столтенберга и экс-президента IBU Андерса Бессеберга. По его словам, они являются "лицом нынешней Норвегии", которое, по мнению Тихонова, не имеет морального права критиковать российских спортсменов.

"Поэтому пусть заклеят рот пластырем и молчат, а то разбудят медведя", – подытожил он.

Однако болельщики отнеслись к словам Тихонова с насмешкой. В комментариях пользователи высмеяли резкость и пафос ветерана биатлона:

"Уберите из палаты телевизор и назначьте новый курс", – написал пользователь Отличник Ослов. – "Кто б тебе заклеил", – отреагировал Денис Грибанов. – "Так уж три года ползут, чтобы его разбудить. Тихонов же сам обещал, что приползут", – напомнил Bartez1986. – "Одна уже бомбой грозила. Ты чего сделаешь – надуешь щеки и громко пер*нешь? Пусть враги задохнутся", – съязвил Глеб Вихрев. – "Не дай Бог быть таким в 78…", – написал JENNINGS. – "Норвежцы трепещут…", – иронизировал Data Architector.

Как сообщал OBOZ.UA, это не первый раз, когда 78-летний Тихонов оскорбляет норвежских спорстменов. Не так давно приспешник диктаторского режима Владимира Путина начал борьбу с выдуманными провокациями со стороны европейцев в случае возвращения представителей РФ в международные соревнования.

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