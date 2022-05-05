В Конотопе предложили назвать улицу в честь Залужного

В Конотопе Сумской области улица им. Ивана Тургенева (российский писатель, 1818-1883) может быть переименована в честь Главнокомандующего украинской армией, генерала Валерия Залужного. Такое предложение выдвинул сам городской голова Артем Семинихин.

Мэр рассказал в комментарии "24 каналу", что сам родился и вырос на этой улице, поэтому считает себя вправе проявить такую инициативу. В Конотопе активно продвигается переименование улиц с российскими топонимами, и упраздняются памятники российским деятелям культуры.

"Наш город после нашествия армии оккупантов не хочет иметь с их страной ничего общего. На днях у нас снесли памятник поэту Пушкину, это, пожалуй, был последний объект, который демонтировали в рамках декоммунизации. Остаются еще улицы с именами этих деятелей, но у нас работает специальная комиссия по переименованию инфраструктуры с топонимами из РФ", – указал Семинихин.

Видео дня

Также он добавил, что по его личному распоряжению в Конотопе запретили действующие приходы Московского патриархата. Служители кремлевских нарративов больше не смогут локально "заражать" верующих пропагандой.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, у Главнокомандующего войсками ВСУ показали цену, которую заплатили украинские защитники, отстояв Киев у оккупантов. Окраины столицы продолжают сохранять следы ожесточенных боевых действий, покромсанной земли и местной инфраструктуры.