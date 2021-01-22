В Коломые скандального журналиста Коцабу "задули" из огнетушителя и забросали яйцами. Видео

В Коломые активисты залили из огнетушителя скандального журналиста Руслана Коцабу и его адвоката Татьяну Мунтян.

Видео появилось в Telegram-канале PavlovskyNews. Инцидент произошел возле здания суда, где проходило заседание по делу шестилетней давности по обвинению Коцабы в госизмене (чтобы посмотреть видео, докролльте новость до конца).

На видео видно, что активисты обливают его и Мунтян под крики "Нет сепаратизму в Коломые", "Слава Украине" и другие.

По словам журналиста, в них с адвокатом также бросали яйца.

После суда правоохранители организовали коридор, чтобы Коцаба и те, кто был с ним, могли уехать. Соответствующее видео опубликовали в YouTube-канале "Курс".

СБУ задержала Коцабу в начале 2015 года по подозрению в госизмене. Тот якобы пытался сорвать мобилизацию.

12 мая 2016 года Ивано-Франковский горсуд признал его виновным по статье "препятствование деятельности Вооруженным Силам Украины" и назначил наказание в виде заключения на 3,5 года.

14 июля 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области полностью оправдал журналиста.

В июне 2017 года Высший спецсуд отменил оправдательный приговор Коцабе, отправив дело на повторное рассмотрение в апелляционный суд Ивано-Франковской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что пропагандист Коцаба и координатор общественной организации Всеукраинское волонтерского движения, ветеран АТО на Донбассе Тарас Елейко поскандалили на львовском телевидении.

Журналист заявил, что президент Владимир Зеленский должен "жестко разобраться с протестующими" против разведения войск на Донбассе. В ответ ветеран назвал его "агентом ФСБ, лжецом и манипулятором".