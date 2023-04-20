В Кировоградской области простились с защитником 'Азовстали' Богданом Хомовским, который погиб во время теракта в Оленовке. Фото

Украина в российской войне потеряла еще одного своего защитника. В Кировоградской области простились с защитником "Азовстали" Богданом Хомовским. Он погиб во время теракта в Оленовке.

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Защитника Мариуполя похоронили после установления результатов экспертизы ДНК 18 апреля. Об этом сообщая местный сайт Знаменка. City. Боец был родом из села Дмитровка (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Попрощались с погибшим Героем, односельцем, сыном, братом, отцом, внуком, верным товарищем, мужественным побратимом, азовцем и воином с позывным Danger Богданом Юрьевичем Хомовским. Он был водителем 1-й службы миномета 1-го минометного взвода, минометной батареи 1-го батальона оперативного назначения, отдельного отряда специального назначения "Азов". Жители общины встречали воина-односельчанина живым коридором, стоя на коленях, склонив в скорби головы", – пишет СМИ.

Отмечается, что в день прощания с героем плакало небо, а площадь возле Дмитровского базового дома культуры не вмещала людей – там было более полутысячи земляков.

"Все 9 месяцев мы находились в неопределенности и ожидании, надеялись на чудо, что Богдан жив и вернется. Но чуда не случилось. О гибели Богдана узнали 13 апреля, когда пришли результаты ДНК", – рассказала сельский глава Наталья Стыркуль.

Воин решительно встал на защиту своего государства в 2018 году, вступив в отдельный отряд специального назначения "Азов" в возрасте 22 года. 24 февраля он встретил полномасштабное вторжение вражеской армии на одном из первых пунктов столкновения в Мариуполе.

В апреле прошлого года Богдан получил ранение правой руки и контузию, был разбит сустав одного из пальцев. Но так как в условиях войны это ранение не квалифицируется как тяжелое, он продолжал выходить на боевые задачи, невзирая на боль и ограниченность движений. Герой часто голодал.

17 мая Богдан совершил последний звонок и сообщил, что их отряд выходит с завода для сохранения жизни под гарантиями Международного Красного Креста и Организации Объединенных Наций. Но в ночь с 28 на 29 июля 2022 года взрыв в Оленевке, где находился в плену защитник, остановил его жизнь.

"Еще с детства Богдан рос любознательным мальчиком. Чувство патриотизма у него присутствовало еще со школьной парты. Он интересовался историей своего края, много читал, имел философский склад ума. Мог отстоять свое мнение. Богдан был лидером, возглавлял секцию военно-патриотического воспитания при школьном парламенте", – рассказала классная руководительница Тамара Турлюн.

Побратимы также высказались о воине, который, по их словам был искренним и мужественным.

"Богдан, несмотря на свой молодой возраст, имел мудрый ум, был отважным, отстаивал свои принципы, любил Украину и за нее отдал жизнь. Он сделал много добрых дел. Будем помнить вечно, сохраним и защитим то, за что он отдал свою жизнь. Он прожил короткую, но достойную жизнь, прославив свою малую Родину, свой род, родное подразделение. Мы гордимся его мужеством и отвагой", – рассказал хорунжий службы "Азов" Эдуард Юрченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на войне с российскими оккупантами погиб Артур Батий – сын председателя правления "Донецкоблгаза" Вадима Батия. Героя не стало под городом Бахмут Донецкой области в селе Богдановка.

Также за Украину отдал жизнь редактор, переводчик и магистр культурологии Евгений Гулевич из Львова. После полномасштабного вторжения РФ он встал на защиту Родины, служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ.

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