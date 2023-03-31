В боях за Бахмут погиб украинский культуролог Евгений Гулевич: в сети волна скорби. Фото

В войне за независимость Украины погиб редактор, переводчик и магистр культурологии Евгений Гулевич из Львова. После полномасштабного вторжения России он встал на защиту Родины, служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ.

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С 31 декабря 2022 воина считали пропавшим без вести в боях под Бахмутом, друзья и коллеги все еще сохраняли надежду, однако 28 марта получили официальное подтверждение его гибели на Донетчине. О потере сообщил музыкант Юрий Хвостов и другие знакомые талантливого львовянина (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Исследователь, интеллектуал, философ, редактор и автор, отважный воин и ярый мужчина погиб в бою под Бахмутом 31 декабря 2022 года. Со вчера мы можем говорить об этом, имея официальное подтверждение. До сих пор сохранялась крохотная, но цепкая надежда, что страшная новость "пропал без вести во время выполнения боевой задачи", которая поступила нам в самом начале этого года, не окончательная", – написал Хвостов.

Он отметил, что Евгений пошел на войну осознанно – это был его выбор и чин. В последний приезд с фронта он успел дать несколько интервью и повидаться с друзьями.

"Во время войны гигантской лавиной происходит то, что западает в память беспричинно, то есть само собой, и вместе с тем то, что выверяет большим камертоном общего внимания личную, такую разную память. Лавина памяти постепенно станет монотонным событием, вещью, которую невозможно потерять и забыть. Это, конечно, нечто большее, чем война с ее занавесами. Даже с одной сцены боя двое будут интенсивно помнить разное. Надо говорить, чтобы прийти к согласию. Надо не говорить, чтобы услышать. происходит собственновольно, независимо от того, что мы делаем", – говорил о войне Евгений.

В период с 2010 по 2015 года он был директором Центра гуманитарных исследований Львовского национального университета им. Ивана Франко, где создавали и проводили различные интеллектуальные проекты, в том числе встречи, разговоры и подкасты.

Как автор, редактор, переводчик, культурный менеджер и магистр культурологии Евгений Гулевич выпустил в жизнь множество культурных и критических статей, перевел роман Рэя Брэдбери "Что-то дурное надвигает". Стал главным редактором украинского издания "Мировой атлас уличного искусства и граффити" Рафаэля Шактера.

"Евгений Гулевич был одним из лучших научных редакторов Украины. Он превращал слова в содержание, было чрезвычайно наблюдать как текст становится цельным под эгидой его работы", – написала Вера Правило, работавшая вместе с ним над переводом атласа.

В 2019 году исследователь стал создателем масштабного выставочного проекта "Ангелы", для которого писал искусствоведческие статьи и проводил профессиональные консультации. Тогда же стартовал проект документального фильма "Выпчина. Село одного дня", в его команду присоединился и Евгений.

"Генератор идей, промотор, годен нести тяжелое", – шутливо писали о нем во время презентации всей команды под руководством Юрка Вовкогона. Тизер фильма о самом высоком селе Гуцульщины, в который жители возвращаются только раз в год, вышел уже осенью 2019 года.

В 2021-м Евгений Гулевич был сокуратором международной междисциплинарной (не)резиденции "Совместимость" – трансдисциплинарной резиденции для художников и исследователей, работающих с технологиями, новыми медиа и общественными местами.

Уже в следующем году работу над проектами, кураторство и создание культурного пространства мужчина сменил на оружие в руках. Сражаясь в боях с оккупантами, он дважды получал ранения.

"Два раза в эвакуации тебя вывозил и всякий раз ты допытывался: "А на сколько времени меня заберут лечиться? Потому что не хочу ребят оставлять надолго", – рассказал о тех случаях военный медик и музыкант Андрей Жолоб.

Во время своего последнего пребывания во Львове, на реабилитации, Евгений Гулевич принял участие в проекте "Места в смене" – разговоре-перформансе "Сад окопов" об опыте создания мест на фронтовой территории.

"Окопы – это действительно одни из самых легких способов выживания или приживания, прикрепление к какому-то месту, которое должно быть занято. Окопы, они везде. Лопата – это, очевидно, одно из основных оружий выживания в этой войне. Окоп – это труд, постоянно с тобой. Ты роешь себе эту яму, не одну, как правило, потому что часто перемещаешься, эти ямы умножаются Я даже сначала пытался их коллекционировать себе, фотографировать, потому что яма от ямы отличается всем – способом копания, скоростью копания, почвой, в который ты вкапываешься, очень много маленьких деталей, которые очень важны. В конце концов, мои ранения также связаны с тем, как я плохо окопался в определенном смысле", – рассказывал он во время разговора.

С конца декабря 2022 года Евгений Гулевич считался пропавшим без вести, а на днях родственники получили похоронку. Многие известные люди, знавшие культуролога, выразили соболезнования по поводу потери.

"Я с ним виделась в последний раз лет 10 назад. А в далекие времена универа это были хорошие отношения, разговоры с содержанием и юмором. У Жеки Гулевича юмор был тонким. Он сам был мыслителем. Когда Жека всматривался в глубину – глубина всматривалась в него – и им было хорошо вместе. Непостижимое для других таинство... Я верю: там, где Жека сейчас, классно. Иллюзия-майя проиграла битву за его разум. Он может выбрать и Валгалу конечно (разрушать стереотипы – это разрушать), но желаю ему состояния безграничной любви и единства, которое так трудно содержать здесь. Дико грустно. Пусть там будет свет нашим героям", – написала о своем однокурснике украинская телеведущая, журналистка Юлия Бориско.

"Мой одногруппник по культурным студиям. Умел сделать изысканный комплимент, сказать неприятную правду в глаза и дать добрый совет одинаково прямо и честно, тем же тоном голоса. Те, кто знали Евгения, понимают – он был такой один. Это огромная потеря", – добавила кандидат философских наук и работает в таких компаниях Тамара Злобина.

"Боялась известия о гибели Героя, которого буду знать лично. Евгений Гулевич, культуролог, переводчик погиб в бою за Бахмут. Знала Евгения еще со студенческой скамьи, был уже тогда чрезвычайно активным и креативным, имел свою авторскую передачу на радио. Вечная память" , – отметила кандидат филологических наук, доцент Оксана Гаврилов.

"Это дикий страшный сюр для меня. Сижу, перечитываю переписки… Мы не были близкими друзьями, я из Кривого Рога, он со Львова, и контактировали мы не чаще, чем пару раз в год... Он реально был немного фриком, но с тех благородных, олдскульных фриков... В то же время ему достаточно много удавалось и в наших жестких реалиях, для которых он, как мне казалось, не очень подходил... А еще Евгений был очень умен и, как ни странно, достаточно эмпатичен. со мной так совпало... Соболезнование всем близким. Представляю, какая это потеря для ваших сообществ. Потому что таких, как он, заменить почти невозможно", – подчеркнул общественный деятель Юлий Морозов.

"Наш калуско-львовский товарищ Евгений Гулевич погиб под Бахмутом 31 декабря. Печальное известие пришло раньше, но сейчас наконец стало публичным. Пользуясь случаем, хочу сказать: горите в аду, клт мскл, никогда вас не прощу. А Гулевича буду помнить вовек, потому что Гулевич спас Львов. Вот как это было", – высказалась кинопродюсер, культуролог, общественный активист Надежда Парфан.

"Бахмут забрал у нас и Женю тоже. Это треклятый ад, который стал символом нашей стойкости. Так хотелось, чтобы это "пропал без вести" было ошибкой. Так будет не хватать твоей тонкости и глубокого спокойствия. Этого диплома о молчании с пустыми страницами. И так пусто. теперь без тебя", – написала доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета им. Н. Драгоманова Ольга Муха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в бою на Бахмутском направлении, защищая родной край от российского нашествия, погиб украинский журналист Александр Цахнив. Он стал в ряды ВСУ и боролся за свободную Донетчину, за нее и отдал жизнь.

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