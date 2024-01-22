В Кировоградской области двое детей провалились под лед: восьмилетнего мальчика нашли мертвым. Видео

На Кировоградщине в субботу, 20 января, под лед провалились двое детей. В результате несчастного случая из водоема извлекли тело восьмилетнего ребенка.

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Поиски второго ребенка до сих пор продолжаются. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСЧС.

Как отмечается, в выходные жительница села Александровка обратилась в Службу спасения "101" с сообщением о том, что двое детей гуляли на льду реки Ингулец. По ее словам, после этого дети исчезли.

Поисково-спасательные работы продолжались и на следующий день. В 9:29 утра 21 января водолазы обнаружили и достали из водоема тело мальчика 2015 года рождения. Причины и обстоятельства его смерти расследуют специалисты.

Второго ребенка спасатели ищут до сих пор.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе столицы водолазы спасли мужчину из ледяной ловушки. В результате быстрого поднятия уровня воды на проливе, гражданин оказался отрезанным от суши и чтобы не утонуть залез на дерево.

Ранее сообщалось, что в Карпатах уже несколько дней ищут гражданина Франции, который пошел на Говерлу и пропал. Сегодня спасатели обследовали направление Говерлянского водопада, в частности долину ниже водопада и подножия горы Заросляк и горы Брескул.

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