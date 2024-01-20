В Карпатах уже несколько дней ищут ушедшего на Говерлу гражданина Франции. Фото

В районе Прикарпатья продолжаются поисково-спасательные работы в отношении гражданина Франции. Турист пошел на Говерлу и скрылся.

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О поиске пропавшего рассказали в ГСЧС Украины. Отмечается, что до сих пор мужчина не найден.

Сегодня спасатели обследовали направление Говерловского водопада, в частности долину ниже водопада и подножия горы Заросляк и горы Брескул. Также был проверен участок вдоль водопада до его начала, а именно кулуар над водопадом между горой Говерла и горой Брескул.

21 января спасатели будут искать француза в направлении урочища Цибульник – горная долина Пожижевская. В свою очередь синоптики предупредили о снеголавинной опасности 3 уровня в Карпатах. На высокогорье восточной части Закарпатской области возможно схождение при низких дополнительных нагрузках отдельных средних и больших лавин. Также снеголавинная опасность 2 уровня ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Как сообщал OBOZ.UA, последний раз пропавший выходил на связь 3 января. Мужчина планировал совершить восхождение от урочища Заросляк к горе Говерла и путешествовать по Карпатам в город Рахов Закарпатской области.

Ранее альпинистка из Львова Антонина Черний наткнулась на медведя во время одиночного похода по Карпатам. Туристка поднималась на гору Высокая вблизи Осмолоди, встреча с огромным животным обошлась для нее без приключений.

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