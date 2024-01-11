Чтобы не утонуть, залез на дерево: в Киеве водолазы спасли мужчину из ледяной ловушки. Фото

В Днепровском районе столицы водолазы спасли мужчину из ледяной ловушки. В результате быстрого поднятия уровня воды на проливе, гражданин оказался отрезанным от суши и чтобы не утонуть залез на дерево.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева. Пока ему ничего не угрожает.

По словам спасателей, 10 января в 12:06 спасателям поступило сообщение о том, что на Русановском проливе человеку необходима помощь.

"На месте водолазы-спасатели обнаружили человека на дереве. В результате быстрого поднятия уровня воды на проливе, мужчина оказался отрезанным от суши. Водолазы с помощью спасательного снаряжения доставили пострадавшего к берегу и передали бригаде скорой помощи. Спасатели провели с мужем профилактическую беседу по безопасности водоемов", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в квартире заперся 1,5-летний мальчик, когда его 16-летняя сестра на минутку вышла в коридор. Чтобы помочь ребенку, на место вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области мужчина застрял под стеной жилого дома, пытаясь попасть внутрь. Чтобы помочь гражданину, на место вызвали спасателей.

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