В Киеве здание КГГА подсветили цветами флага ЛГБТ. Фото

В пятницу, 10 декабря, здание Киевской городской государственной администрации подсветили цветом ЛГБТ-символики. Акцию посвятили Международному дню прав человека. Таким образом организаторы хотели обратить внимание общества и властей на преступления против представителей сексуальных меньшинств.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник рассказал, что эта акция призвана обратить внимание на проблему неравенства прав всех без исключения людей. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В свою очередь инициатор такой акции директор организации Amnesty International Украина Оксана Покальчук, подчеркнула, что на сегодняшний день ни правоохранители, ни закон не обеспечивает надлежащей защиты представителям ЛГБТ, поэтому именно в Международный день прав человека важно привлечь внимание к этой проблеме.

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По информации ЛГБТ Центра "Наш мир", который занимается защитой прав представителей сексуальных меньшинств, за последние годы в Украине зафиксировано 188 случаев ущемлений прав и дискриминации на почве гомофобии и трансфобии. Из них 177 случаев случилось в 2020 году, а остальные – 11 случаев – в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов, которыми гомосексуализм и трансгендерность приравнивается к педофилии. А проведение маршей равенства предлагается запретить.