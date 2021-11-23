В Раде предлагают приравнять ЛГБТ к педофилам и ввести штрафы: детали законопроекта

В Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов, которыми гомосексуализм и трансгендерность приравнивается к педофилии. А проведение маршей равенства предлагается запретить.

Соответствующие проекты законов № 6325, 6326 и 6327 обнародованы на сайте парламента. Все они направлены на рассмотрение в профильный комитет.

Инициаторами выступили несколько народных депутатов от "Слуги народа": Георгий Мазурашу, Анатолий Драбовский, Сергей Кузьминых, Артем Культенко, а также Виктор Мялик из группы "За майбутнє".

Так, нардепы приравнивают гомосексуализм и трансгендерность к педофилии и предлагают ввести штрафы за их пропаганду.

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Под пропагандой гомосексуализма авторы считают:

изготовление, распространение или использование вещей с символикой ЛГБТ-сообщества;

публичное признание гомосексуализма в качестве нормы и призыв к заключению однополых браков или любых других, которые не упоминаются в Конституции, через СМИ, книги или другие материалы;

создание продукции и видео об отношениях между людьми одного пола с сексуальным характером.

Трансгендерность авторы назвали трансгендеризмом и определили ее как несоответствие идентичности биологическому полу.

А к пропаганде они отнесли: рекламу смены пола; признание это нормой и рекламу при помощи лозунгов плакатов или в СМИ.

Наказывать предлагается штрафом от 17 до 51 тысячи гривен, а при повторном нарушении – от 51 до 85 тысяч гривен. Чиновников хотят штрафовать на 85 тысяч грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 ноября во Львове состоялось судебное заседание, на котором вынесли первый в Украине реальный срок за преступление на почве ненависти по делу с гомофобным нападением. Злоумышленник приговорен к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы.