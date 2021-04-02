В Киеве занято 84% коек с кислородом, напряженная ситуация еще в трех областях

В Киеве по состоянию на 2 апреля занято почти 84% коек с кислородом – это самый высокий показатель в Украине.

Напряженная ситуация также наблюдается в регионах, которые находятся в "красной" зоне эпидемической безопасности. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так, во Львовской области заняты 81% коек с кислородом, в Житомирской – почти 71%, в Николаевской области – 71,5%.

В то же время на западной Украине, в областях, первыми попавшими в "красную" зону, ситуация стабилизировалась – это Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области.

"Уменьшилось количество госпитализированных людей, как следствие, освобождаются кровати. На сегодняшний день показатели заполненности коек с кислородом менее 50%, ситуация с каждым днем ​​улучшается", – отметил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 1 апреля коронавирусом во Львовской области заболели 1 668 человек, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины.