У Києві зайнято 84% ліжок із киснем, напружена ситуація ще в трьох областях

У Києві станом на 2 квітня зайнято майже 84% ліжок із киснем – це найвищий показник в Україні.

Напружена ситуація також спостерігається в регіонах, які перебувають у "червоній" зоні епідемічної безпеки. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Так, у Львівській області зайнято 81% ліжок із киснем, у Житомирській – майже 71%, у Миколаївській області – 71,5%.

Водночас на західній Україні, в областях, які першими потрапили в "червону" зону, ситуація стабілізувалася – це Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька області.

"Зменшилася кількість госпіталізованих людей, як наслідок звільняються ліжка. Нині показники заповнюваності ліжок із киснем менш ніж 50%, ситуація з кожним днем поліпшується", – зазначив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 1 квітня на коронавірус у Львівській області захворіло 1668 осіб, що стало найбільшим приростом серед регіонів України.