В Киеве состоится Украино-израильский инновационный саммит 2021

В Киеве 15 декабря состоится четвертая международная конференция Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021. Масштабное международное мероприятие посвящено 30-летию дружбы и раскрытию перспектив сотрудничества между Украиной и Израилем.

Событие состоится при поддержке посольств государства Израиль в Украине и в Израиле.

В мероприятии примут участие официальные лица Украины и Израиля, представители ведущих технологических компаний, выдающиеся ученые и общественные деятели двух стран.

Своим вступительным словом саммит поддержит Премьер-министр Денис Шмигаль.

В этом году организаторы расширили традиционную тематику саммита. Кроме технологических инноваций, бизнес-сотрудничества, венчурного инвестирования и привлечения инвестиций на конференции будут рассмотрены такие актуальные темы, как продвижение бренда страны на международной арене и концепция "мягкой силы" в женском лидерстве.

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Ключевые темы:

Украина-Израиль 2030: как построить мост инноваций и сотрудничества;

Медицинский менеджмент будущего: украинско-израильское сотрудничество в области технологий здравоохранения;

FUTURE TECH Pitch Bar: лучшие технологии будущего, которые изменят нашу жизнь;

Израильские строительные технологии на передовом быстрорастущем украинском рынке недвижимости;

Эволюция женского лидерства: "мягкая сила" как ключевой инструмент профессиональной реализации;

Новый ландшафт и горизонт: от аутсорсинга до синергии услуг и продуктов.

В рамках конференции впервые за 30 лет дипломатической дружбы между Украиной и Израилем состоится церемония награждения "ТОР-30 создателей израильско-украинских перемен" — выдающихся израильтян и украинцев, внесших весомый вклад в развитие сотрудничества и партнерства между странами.

Конференция будет проходить в гибридном формате офлайн-онлайн. Присоединиться к участию в оффлайне можно будет только по официальному приглашению, однако все желающие смогут бесплатно подключиться к конференции онлайн по предварительной бесплатной регистрации. Зарегистрироваться для участия в саммите можно уже сейчас по ссылке: http://uiisummit.com/uiis2021

Соорганизаторами Украинско-Израильского Инновационного Саммита в 2021 году стали: Global Israeli Initiative. Соорганизаторы: Посольство Израиля в Украине, Посольство Украины в Государстве Израиль, Unit.City, VentureIsrael, Simple Investment & Really Building, VIZHU